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У Чехії запрацював пілотний проєкт з підтримки повернення українців додому

Марія Ємець, Станіслав ПогоріловПонеділок, 3 червня 2024, 10:31
У Чехії запрацював пілотний проєкт з підтримки повернення українців додому
Фото: Getty Images

У Чехії почав роботу пілотний проєкт Міністерства внутрішніх справ зі сприяння поверненню додому українських громадян, які проживали у Чехії з тимчасовим захистом і вирішують їхати додому в Україну. Він розрахований на кількасот осіб і початково буде діяти з травня до листопада 2024 року.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Radio Prague International

Деталі: У рамках програми українці, які вирішують повертатись, можуть отримати компенсацію вартості квитка на автобус, а особи, які не можуть пересуватися громадським транспортом і потребують спецтранспорту – спеціалізоване перевезення.

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Передбачена компенсація за 400 автобусних квитків і перевезення спецтранспортом для максимум 30 пацієнтів.

Передісторія:

  • Цю програму уряд Чехії схвалив в середині травня, на неї виділили 5,5 млн чеських крон. 
  • Станом на квітень, за даними чеського МВС, у Чехії проживало близько 339 тисяч українців з тимчасовим захистом. 
  • Також повідомляли, що Комітет Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) з питань міграції вирішив включити у свою майбутню доповідь рекомендацію щодо виплати грошей для підтримки повернення додому українцям, які поїхали за кордон через війну. 

Теми: ЧехіяУкраїнабіженці
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