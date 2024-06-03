У Чехії запрацював пілотний проєкт з підтримки повернення українців додому
Понеділок, 3 червня 2024, 10:31
У Чехії почав роботу пілотний проєкт Міністерства внутрішніх справ зі сприяння поверненню додому українських громадян, які проживали у Чехії з тимчасовим захистом і вирішують їхати додому в Україну. Він розрахований на кількасот осіб і початково буде діяти з травня до листопада 2024 року.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Radio Prague International
Деталі: У рамках програми українці, які вирішують повертатись, можуть отримати компенсацію вартості квитка на автобус, а особи, які не можуть пересуватися громадським транспортом і потребують спецтранспорту – спеціалізоване перевезення.
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Передбачена компенсація за 400 автобусних квитків і перевезення спецтранспортом для максимум 30 пацієнтів.
Передісторія:
- Цю програму уряд Чехії схвалив в середині травня, на неї виділили 5,5 млн чеських крон.
- Станом на квітень, за даними чеського МВС, у Чехії проживало близько 339 тисяч українців з тимчасовим захистом.
- Також повідомляли, що Комітет Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) з питань міграції вирішив включити у свою майбутню доповідь рекомендацію щодо виплати грошей для підтримки повернення додому українцям, які поїхали за кордон через війну.