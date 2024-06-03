Петиція про бронювання рятувальників і пожежників набрала 25 тисяч голосів

Петиція до Кабміну з закликом передбачити бронювання усього особового складу пожежної охорони та служби надзвичайних ситуацій, оперативно-рятувальної служби та інших працівників цивільного захисту набрала 25 тисяч голосів, необхідних для її розгляду.

Джерело: сторінка петиції на сайті уряду

Дослівно з петиції: "Звертаємося до вас по причині зняття броні та мобілізації рятувальників, особового складу пожежної охорони, служби надзвичайних ситуацій, оперативно-рятувальної служби та інших працівників цивільного захисту. На даний момент бронь з частини бійців знята! ДСНС здійснює важливу місію в тилу! Це наші захисники та рятувальники, які ризикують своїм життям щоразу, а особливо під час воєнного стану в країні".

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Деталі: Петицію подали 31 травня, за 4 доби вона зібрала понад 30 тисяч голосів.

Бронювання військовозобов'язаних працівників − це надання тимчасової відстрочки від мобілізації (до 6 місяців).

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