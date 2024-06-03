На Одещині командувач управління сил тероборони змушував підлеглих будувати йому маєток − ДБР
Державне бюро розслідувань повідомило, що викрило на Одещині командувача регіонального управління сил територіальної оборони "Південь", який змушував бійців будувати йому маєток.
Джерело: ДБР
Дослівно бюро: "Працівники ДБР спільно з СБУ повідомили про підозру командувачу регіонального управління сил територіальної оборони "Південь", який змушував підлеглих будувати йому приватний будинок".
Деталі: Зазначається, що посадовець залучив 3 військовослужбовців до будівництва свого маєтку ще у 2023 році. Військові понад рік будували дім для начальника, отримуючи при цьому доплати за нібито виконання бойових завдань на передовій.
Командувачу повідомили про підозру у перевищенні службових повноважень, що заподіяло істотну шкоду в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Йому загрожує до 12 років ув’язнення.
Наразі вирішується питання щодо обрання посадовцю запобіжного заходу.
За даними УП серед військових, ідеться про Ярмолу Станіслава Олександровича.