На Одещині командувач управління сил тероборони змушував підлеглих будувати йому маєток − ДБР

Державне бюро розслідувань повідомило, що викрило на Одещині командувача регіонального управління сил територіальної оборони "Південь", який змушував бійців будувати йому маєток.

Джерело: ДБР

Дослівно бюро: "Працівники ДБР спільно з СБУ повідомили про підозру командувачу регіонального управління сил територіальної оборони "Південь", який змушував підлеглих будувати йому приватний будинок".

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фото ДБР

Деталі: Зазначається, що посадовець залучив 3 військовослужбовців до будівництва свого маєтку ще у 2023 році. Військові понад рік будували дім для начальника, отримуючи при цьому доплати за нібито виконання бойових завдань на передовій.

Командувачу повідомили про підозру у перевищенні службових повноважень, що заподіяло істотну шкоду в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Йому загрожує до 12 років ув’язнення.

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фото ДБР

Наразі вирішується питання щодо обрання посадовцю запобіжного заходу.

За даними УП серед військових, ідеться про Ярмолу Станіслава Олександровича.