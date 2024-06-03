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У Києві працівники банку вкрали з рахунку клієнтки кілька мільйонів і накупили прикрас

Валентина РоманенкоПонеділок, 3 червня 2024, 12:04
У Києві працівники банку вкрали з рахунку клієнтки кілька мільйонів і накупили прикрас
фото поліції

У Києві зловмисники за допомогою підроблених документів зняли кошти з банківського рахунку клієнтки, придбали прикраси й розділили між собою.

Джерело: столична поліція, Київська міська прокуратура, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: За даними слідства, до злочинної групи входило троє осіб: 32-річний керуючий філії банку (за даними джерела УП, йдеться про "Ощадбанк") та двоє його знайомих.

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Працівник фінустанови обрав серед клієнтів банку жінку, на рахунку якої зберігається значна сума грошей та передав її дані 42-річному знайомому, який виготовив фіктивні документи на її ім’я. Надалі їхня 29-річна спільниця у перуці, використовуючи підроблені документи, зняла з рахунку потерплої 169 тисяч доларів США.

Того ж дня зловмисники конвертували викрадені кошти в гривні, переказавши таким чином  майже 6,2 млн на відкритий ними гривневий картковий рахунок.

Під час обшуків поліцейські вилучили у фігурантів ряд речових доказів, що підтверджують їхню вину, серед яких зокрема "чорнові" записи та телефони з листуванням, перуки, які використовувала одна з фігурантів для маскування, гроші та ювелірні прикраси, придбані за кошти потерпілих, а також три автомобілі.

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Крім того, під час досудового розслідування поліцейські встановили ще п’ятьох потерпілих, з чиїх рахунків зловмисники аналогічним чином зняли гроші. Точна сума завданих їм збитків наразі встановлюється, за попередніми підрахунками вона може сягати 10 млн грн.

 

Слідчі за процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомили фігурантам про підозру в заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживанням службовим становищем за попередньою змовою групою осіб в особливо-великих розмірах.

Наразі слідчі звернулися до суду з клопотанням про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді безальтернативного тримання під ватрою.

Теми: шахрайствоКиївбанки
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