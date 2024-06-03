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В Одесі під час шторму дівчину хвилею змило в море, тіло досі шукають

Олександр ШумілінПонеділок, 3 червня 2024, 13:10
В Одесі під час шторму дівчину хвилею змило в море, тіло досі шукають
Фото: ДСНС

В Одесі 2 червня під час шторму змило в море 20-річну лейтенанта поліції з Рівненської області, її тіло досі не можуть знайти.

Джерело: місцеве видання Думская, Нацполіція в Одеській області  

Дослівно: "Подія сталася вчора ввечері в Одесі, де 20-річна дівчина перебувала поза службою, у свій вільний час, на відпочинку. Дівчина фотографувалась на пірсі на згадку про перебування в Одесі. Перша хвиля збила її з ніг, а друга – змила у море".

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Деталі: Поліція вказує, що проводить пошуки тіла дівчини із залученням водолазів ДСНС.

Видання "Думська" з посиланням на джерела вказує, що 2 червня дівчина з друзями пішла гуляти в Аркадію. "Близько дев'ятої вечора компанія вирушила на плити біля берега, де дівчину хвилею збило з ніг, вона впала, вдарилася головою, а наступна хвиля змила її в море", - пише видання.

Теми: Одесанадзвичайна подія
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