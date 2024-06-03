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Нідерланди не заборонятимуть використання F-16 для ударів по цілях на території РФ

Марія Ємець, Станіслав ПогоріловПонеділок, 3 червня 2024, 13:16
Нідерланди не заборонятимуть використання F-16 для ударів по цілях на території РФ
Фото: Getty Images

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що її країна нададасть Україні дозвіл застосовувати передані винищувачі F-16 у тому числі для ударів по цілях на території Росії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Politico

Пряма мова: "Ми застосовуємо (до літаків – Ред.) той же принцип, що й до усіх інших поставок зброї – відколи ми передали її Україні, Україна вирішує, як її використовувати. Ми лише просимо дотримуватися міжнародного права і права на самооборону так, як це визначено Статутом ООН, що означає, що вони можуть застосовувати зброю для ураження військових цілей, які їй необхідно уразити з метою самооборони".

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Деталі: Оллонгрен була серед посадовців, які закликали зняти обмеження на застосування Україною західної зброї тих союзників, які їх встановлювали. 

Міністерка також висловила сподівання, що після передачі повноважень новому уряду політика щодо підтримки України збережеться. 

"Думаю, дуже важливо, щоби ми продовжували відігравати цю роль. Я бачила програму нового уряду, і в ній передбачено продовження підтримки України і зазначено, що уряд цінує співпрацю у ЄС і НАТО", – зазначила Оллонгрен. 

ВІДЕО ДНЯ

НагадаємоДанія також заявила, що не буде обмежувати Україну у застосуванні F-16, які планує передати. 

Теми: НідерландиУкраїнаавіазброя
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