Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ССО вполювали потужну російську РЛС

Валентина РоманенкоПонеділок, 3 червня 2024, 13:22
ССО вполювали потужну російську РЛС
Російська РЛС «Каста-2Е2». Фото: ЗМІ РФ

Сили спеціальних операцій ЗСУ знищили російську радіолокаційну станцію "Каста-2Е2".

Джерело: пресслужба ССО

Деталі: Під час аеророзвідки на одному з операційних напрямків оператори ССО виявили місце розміщення російської рухомої радіолокаційної станції "Каста-2Е2".

Реклама:

За словами спецпризначенців, ця модель РЛС вважається надсучасним озброєнням, яке призначене для контролю повітряного простору, визначення координат та розпізнавання повітряних цілей, зокрема й тих, що літають на надмалих висотах.

Вперше РЛС "Каста" зафіксували на території України у 2021 році на окупованій Луганщині. Тоді росіяни завезли техніку для протидії ударним БПЛА. Однак нещодавно машини ворожої станції стали ціллю ударних дронів ССО.

ВІДЕО ДНЯ

Вказано, що оператори Сил спецоперацій завдали вогневого ураження по російський РЛС однією з новітніх розробок, яка надійшла на озброєння ССО.

Дослівно: "Результат роботи – на відео. Попередження росіянам від ССО: далі буде!".

Теми: ССОвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У середу графіки відключень світла діятимуть з 15:00 до 23:00

Естонія передає Україні ЗРК малої дальності Mistral і ракети до них

Зеленський про мобілізацію: Якщо хочемо зберегти державу, то треба її відстояти

Бив і принижував курсантів: офіцеру Національної академії сухопутних військ оголосили підозру

Україна виконала всі вимоги для початку переговорів про вступ в ЄС – глава Єврокомісії

Шольц анонсував постачання Україні Patriot, IRIS-T та ракет у найближчі "тижні та місяці"

Усі новини...
ССО
Мінус пів дивізіону російських "Буків": ССО уразили новітнім дроном черговий ЗРК
Запрацював перший рекрутинговий центр ССО
ССО показали зачистку окупантів в одному з населених пунктів Харківщини
Останні новини
19:42
У ТЦК оприлюднили свою версію бійки між медиками та військовими в Одесі
19:07
Після замаху помер мер-колаборант Куп’янська Геннадій Мацегора
19:00
футболМолдова — Україна. ОНЛАЙН
18:40
Ситуація з рівномірним розподілом обмежень світла по регіонах покращується – Yasno
18:18
Фінляндія посилює безпеку закритого кордону з Росією
18:14
У середу графіки відключень світла діятимуть з 15:00 до 23:00
18:10
Естонія передає Україні ЗРК малої дальності Mistral і ракети до них
17:45
Заміна ультраперероблених продуктів на свіжі знижує ризик хвороб серця – дослідження
17:42
Бронювання військовозобов'язаних працівників зараз є головним викликом для бізнесу – опитування
17:38
відео, доповненоВ Одесі біля ТЦК побилися медики і військові
Усі новини...
Реклама:
Реклама: