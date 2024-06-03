ССО вполювали потужну російську РЛС

Сили спеціальних операцій ЗСУ знищили російську радіолокаційну станцію "Каста-2Е2".

Джерело: пресслужба ССО

Деталі: Під час аеророзвідки на одному з операційних напрямків оператори ССО виявили місце розміщення російської рухомої радіолокаційної станції "Каста-2Е2".

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За словами спецпризначенців, ця модель РЛС вважається надсучасним озброєнням, яке призначене для контролю повітряного простору, визначення координат та розпізнавання повітряних цілей, зокрема й тих, що літають на надмалих висотах.

Вперше РЛС "Каста" зафіксували на території України у 2021 році на окупованій Луганщині. Тоді росіяни завезли техніку для протидії ударним БПЛА. Однак нещодавно машини ворожої станції стали ціллю ударних дронів ССО.

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Вказано, що оператори Сил спецоперацій завдали вогневого ураження по російський РЛС однією з новітніх розробок, яка надійшла на озброєння ССО.

Дослівно: "Результат роботи – на відео. Попередження росіянам від ССО: далі буде!".