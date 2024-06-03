В ОП заявили, що Зеленський візьме участь у саміті G7 "онлайн або особисто"

Речник президента України Сергій Никифоров підтвердив, що Володимир Зеленський візьме участь у саміті G7 в Італії, який відбудеться 13 - 15 червня, це може бути безпосередньо особиста, або онлайн присутність.

Джерело: "Європейська правда", з посиланням на "Суспільне"

Деталі: За словами речника, Зеленський братиме участь або онлайн, або особисто. Він додав, що зі США, які братимуть участь у саміті, Зеленський має намір обговорити подальше нарощування оборонної підтримки, розвиток коаліції західних винищувачів і кроки задля прискорення постачання F-16.

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Пряма мова Никифорова: "Це без сумнівів. G7 є нашими основними партнерами. Ми говоритимемо з ними про ключові теми наших відносин, включно з діалогами у двосторонніх форматах із державами "сімки".

Більше деталей: Також однією з ключових тем стане посилення української ППО додатковими системами та ракетами до них.

За словами Никифорова, це також було предметом обговорення між Зеленським та міністром оборони США Ллойдом Остіном на конференції "Шангрі-Ла" у Сінгапурі.

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"Ця тема була основною. Зараз триває активна робота, щоб системи ППО надходили в Україну. Очікуємо публічних позитивних рішень уже найближчим часом", — розповів він.

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