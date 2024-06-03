Росіяни обстріляли Михайлівку: серед загиблих – 12-річний хлопець

Дві людини загинули і одна зазнала поранень внаслідок обстрілів Михайлівки Новогродівської громади Донецької області.

Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у соцмережах, Донецька обласна прокуратура



Деталі: За словами очільника області, зранку 3 червня росіяни скинули на село керовану авіабомбу, а через півтори години повторили удар. Пошкоджено щонайменше 5 будинків.

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Серед загиблих — 12-річний хлопець.



Пряма мова: "Вже завтра Україна відзначатиме День вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, – а сьогодні до цього сумного списку додалося ще одне ім'я".

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Оновлено: Прокуратура уточнила подробиці.

За даними слідства, 3 червня 2024 року, об 11:20, російська армія завдала удару по Михайлівці Новогродівської територіальної громади, ймовірно, скинувши на мирних жителів авіабомбу "УМПБ Д-30СН". Внаслідок атаки загинула 84-річна жінка.

О 12:40 окупанти знову обстріляли населений пункт. Попередньо, цього разу вони використали РСЗВ "Смерч". Влучання засобу ураження відбулось по території приватного сектору, де від отриманих травм, несумісних з життям, помер 12-річний хлопець, а його матір 43 років дістала поранення.

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У селі пошкоджено декілька домоволодінь.