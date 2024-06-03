Дружини мобілізованих росіян вийшли на пікет до Міноборони РФ, щоб їхніх чоловіків повернули з війни

Кілька дружин і матерів мобілізованих на війну в Україну вийшли з пікетом до будівлі Міноборони Росії і вимагають зустрічі з міністром, хочуть повернення додому їхніх чоловіків і синів.

Джерело: телеграм-канали Astra, "Осторожно, новости", BBC, Meduza

Деталі: Жінки на пікеті вимагають зустрічі з новопризначеним міністром оборони РФ Андрієм Бєлоусовим. "Ми хочемо, щоб новий міністр нас почув, щоб він із нами зустрівся і вже почав вирішувати нашу проблему", - заявила одна з учасниць.

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фото: скриншот

Вони вимагають повернення додому їхніх чоловіків і синів з війни в Україні. Однак ніхто серед жінок, які вийшли на пікет, не вимагає, щоб Росія припинила війну в Україні.

Фото: telegram-канали

На плакатах написи: "Будь ласка, поверніть тата додому"; "Встановіть терміни служби бійців на СВО (так російська влада називає вторгнення в Україну)"; "Мобілізованим пора додому".

Фото: telegram-канали

Біля будівлі Міноборони чергує поліція, поруч із пікетувальниками стоять автозаки.

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До дружин мобілізованих одразу після початку пікету підійшли поліцейські і зажадали, щоб присутні розійшлися. Потім співробітники поліції почали перевіряти документи у пікетувальників.

Оновлено: Пізніше до жінок вийшов представник відомства генерал-полковник Борисенко. Він звинуватив їх у "розгойдуванні човна".

Він сказав, що для повернення чоловіків додому необхідний указ, якого зараз немає.

Військовий також заявив, що жінки нібито вийшли спеціально, щоб їх знімали "опозиційні телеграм-канали", а також звинуватив протестувальників у "розгойдуванні човна".

Борисенко почав записувати частини і проблеми військових, про які говорять їхні дружини і матері.

BBC нагадує, що у п'ятницю, 31 травня, Мін'юст РФ оголосив рух дружин мобілізованих "Шлях додому" "іноагентом". Учасниці руху вимагають повернення своїх чоловіків з війни в Україні.