Верещук про українців за кордоном: Не зрадники і не злочинці

Віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук закликала не вибудовувати комунікацію із українцями, які виїхали з країни, на залякуванні.

Джерело: Верещук у Telegram

Пряма мова: "Так, зараз багато українців перебувають за кордоном. Так, багато з них із різних причин не хочуть або не можуть зараз повертатись. Так, серед них багато чоловіків, які бояться мобілізації.

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Не буду давати рецепти, що робити, щоб люди поверталися.

Але, можу сказати, чого зараз робити точно не варто. Це я звертаюсь до колег по владі та інших політиків.

Не треба розмовляти з людьми нібито вони зрадники або злочинці. Не треба погрожувати людям різними заходами, особливо навколо їхніх документів.

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Усе це я кажу не тому, що я така добра. Дивіться прагматично. Такі публічні заяви або кроки реально користі не дадуть"

Деталі: За словами Верещук, "ніхто не повернеться, тому що злякався або тому, що совість заїла". Тож кожна така публічна заява, на думку віцепрем'єрки означає певну кількість українців, які вирішать будувати майбутнє своє та своїх дітей не в Україні.