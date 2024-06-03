Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Верещук про українців за кордоном: Не зрадники і не злочинці

Валентина РоманенкоПонеділок, 3 червня 2024, 16:10
Верещук про українців за кордоном: Не зрадники і не злочинці
ілюстративне фото Getty Images

Віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук закликала не вибудовувати комунікацію із українцями, які виїхали з країни, на залякуванні.

Джерело: Верещук у Telegram

Пряма мова: "Так, зараз багато українців перебувають за кордоном. Так, багато з них із різних причин не хочуть або не можуть зараз повертатись. Так, серед них багато чоловіків, які бояться мобілізації.

Реклама:

Не буду давати рецепти, що робити, щоб люди поверталися.

Але, можу сказати, чого зараз робити точно не варто. Це я звертаюсь до колег по владі та інших політиків.

Не треба розмовляти з людьми нібито вони зрадники або злочинці. Не треба погрожувати людям різними заходами, особливо навколо їхніх документів.

ВІДЕО ДНЯ

Усе це я кажу не тому, що я така добра. Дивіться прагматично. Такі публічні заяви або кроки реально користі не дадуть"

Деталі: За словами Верещук, "ніхто не повернеться, тому що злякався або тому, що совість заїла". Тож кожна така публічна заява, на думку віцепрем'єрки означає певну кількість українців, які вирішать будувати майбутнє своє та своїх дітей не в Україні.

Теми: війнамобілізація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Бійка між ТЦК та "швидкою" в Одесі: прокуратура відкрила справу про хуліганство

Байден відреагував на засудження сина

Міноборони Німеччини пообіцяло Україні десятки ракет до Patriot

Ультраправі в Німеччині назвали Зеленського "нелегітимним"

У ТЦК оприлюднили свою версію бійки між медиками та військовими в Одесі

У середу графіки відключень світла діятимуть з 15:00 до 23:00

Усі новини...
війна
Дружини мобілізованих росіян вийшли на пікет до Міноборони РФ, щоб їхніх чоловіків повернули з війни
Українські бійці захопили в полон громадянина Словаччини, який воював на боці РФ
Росіяни обстріляли Михайлівку: серед загиблих – 12-річний хлопець
Останні новини
22:56
Нідерланди виділяють 60 млн євро на закупівлю дронів для України
22:53
Новини економіки 11 червня: відключення світла, рух "синьою" гілкою метро обіцяють запустити осінню
22:26
Терехов: Дозвіл від США на удари по Росії покращив ситуацію з обстрілами Харкова
21:50
ЗМІ: Підозрюваному в підпалі автобуса у Празі, ймовірно, платила Росія
21:38
Бійка між ТЦК та "швидкою" в Одесі: прокуратура відкрила справу про хуліганство
21:28
Заборонити купірування та інші процедури "краси" – у парламенті пропонують посилити захист тварин
21:04
Байден відреагував на засудження сина
20:53
Світовий банк зберіг прогноз зростання економіки України цьогоріч
20:43
США задіяні і в розвідці, і у виробництві безпілотників – Сухаревський
20:41
Норвегія збиратиме танки Leopard 2 і планує вихід на міжнародний ринок
Усі новини...
Реклама:
Реклама: