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Китай відреагував на звинувачення Зеленського щодо Саміту миру

Іванна Костіна, Олександр ШумілінПонеділок, 3 червня 2024, 16:33
Китай відреагував на звинувачення Зеленського щодо Саміту миру
Фото: Getty Images

Офіційний Пекін відреагував на звинувачення президента України Володимира Зеленського у тому, що Росія і Китай намагаються послабити запланований глобальний Саміт миру.

Джерело: Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian

Деталі: Речник МЗС Китаю Мао Нін, відповідаючи на питання про майбутній Саміт миру у Швейцарії в середині червня, сказав, що Пекін ніколи не "роздмухував вогонь і не підживлював полум'я" російсько-української війни.

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Водночас Китай допускає, що всі зусилля, спрямовані на підтримку мирних заходів у російсько-українській війні, мають право на існування, заявив речник китайського МЗС.

Мао сказав, що Китай надає великого значення відносинам з Україною, при цьому він назвав Китай найбільшим торговельним партнером України. Він додав, що позиція Китаю щодо мирної конференції є дуже "відкритою і прозорою".

"Ми віримо, що зможемо отримати розуміння і підтримку всіх сторін", – сказав Мао.

ВІДЕО ДНЯ

У неділю Зеленський звинуватив Китай у підтримці зусиль, спрямованих на те, щоб утримати лідерів від участі в саміті у Швейцарії.

"Росія, використовуючи китайський вплив у регіоні, використовуючи також китайських дипломатів, робить все, щоб зірвати мирний саміт", – сказав він.

"На жаль, це прикро, що така велика незалежна потужна країна, як Китай, є інструментом в руках Путіна", – додав Зеленський.

Нагадаємо, у п'ятницю Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що Глобальний саміт миру у Швейцарії не відповідає всім критеріям, які для подібних майданчиків висуває Пекін, через що він там "навряд чи" буде представлений.

Як відомо, Китай має тісні зв'язки з Росією і утримується від критики її вторгнення в Україну. Західні уряди неодноразово звинувачували китайський уряд в наданні РФ допомоги для ведення війни. Водночас Пекін пропонував свою допомогу у мирному врегулюванні.

Нещодавно Зеленський закликав лідерів країн, зокрема, Китаю та США, взяти участь у заході.

Теми: Китай
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