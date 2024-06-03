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На Саміт миру від США поїде віцепрезидентка Гарріс та радник з нацбезпеки Салліван

Олег Павлюк, Анастасія ПроцПонеділок, 3 червня 2024, 18:27
На Саміт миру від США поїде віцепрезидентка Гарріс та радник з нацбезпеки Салліван
віцепрезидентка Камала Гарріс. фото: Getty Images

У Білому домі повідомили, що США на Саміті миру в Швейцарії 15-16 червня представлятимуть віцепрезидентка Камала Гарріс та радник президента з питань національної безпеки Джейк Салліван. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Білого дому 

Деталі: Згідно з повідомленням, Гарріс під час візиту до Швейцарії підкреслить відданість адміністрації президента США "підтримці зусиль України щодо забезпечення справедливого і тривалого миру, заснованого на суверенітеті і територіальній цілісності України та принципах Статуту ООН".

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"Віцепрезидентка підтвердить підтримку народу України, який обороняється від російської агресії, що триває. Радник із питань національної безпеки Джейк Салліван приєднається до віцепрезидентки, щоб представляти Сполучені Штати на Саміті", – додали в Білому домі.

Нагадаємо: Україна до останнього сподівалась на участь у Саміті миру президента США Джо Байдена, який запланував на цей час передвиборчі заходи у Каліфорнії.

Президент Володимир Зеленський стверджував, що глава Кремля Владімір Путін буде втішений відсутністю Байдена на саміті у Швейцарії.

ВІДЕО ДНЯ

Загалом же участь у Глобальному саміті миру вже підтвердили 107 країн та організацій.

Теми: США
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