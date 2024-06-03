На Саміт миру від США поїде віцепрезидентка Гарріс та радник з нацбезпеки Салліван
У Білому домі повідомили, що США на Саміті миру в Швейцарії 15-16 червня представлятимуть віцепрезидентка Камала Гарріс та радник президента з питань національної безпеки Джейк Салліван.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Білого дому
Деталі: Згідно з повідомленням, Гарріс під час візиту до Швейцарії підкреслить відданість адміністрації президента США "підтримці зусиль України щодо забезпечення справедливого і тривалого миру, заснованого на суверенітеті і територіальній цілісності України та принципах Статуту ООН".
"Віцепрезидентка підтвердить підтримку народу України, який обороняється від російської агресії, що триває. Радник із питань національної безпеки Джейк Салліван приєднається до віцепрезидентки, щоб представляти Сполучені Штати на Саміті", – додали в Білому домі.
Нагадаємо: Україна до останнього сподівалась на участь у Саміті миру президента США Джо Байдена, який запланував на цей час передвиборчі заходи у Каліфорнії.
Президент Володимир Зеленський стверджував, що глава Кремля Владімір Путін буде втішений відсутністю Байдена на саміті у Швейцарії.
Загалом же участь у Глобальному саміті миру вже підтвердили 107 країн та організацій.