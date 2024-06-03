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У Києві виник конфлікт між представниками ТЦК та цивільними: триває службове розслідування

Тетяна ОлійникПонеділок, 3 червня 2024, 19:07
У Києві виник конфлікт між представниками ТЦК та цивільними: триває службове розслідування
скриншот

У Києві жінки вступили у конфлікт із працівниками ТЦК, коли ті намагалися затримати чоловіка. Один із військовослужбовців, судячи з відео, вдарив жінку головою. У Київському ТЦК та СП заявили про провокування конфлікту та розпочали службове розслідування.

Джерело: Київський міський ТЦК та СП, відео із соціальних мереж

Деталі: 3 червня у соцмережах поширили відео, де чоловіки у військовій формі намагалися посадити в автівку чоловіка. Очевидиці подій вступили у конфлікт з військовими, одна з них, могла отримати травму від представника ТЦК.

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У Київському ТЦК та СП підтвердили, що на відео його працівники. Як стверджують в установі, події відбуваються поблизу станції метро "Деміївська". Там під час перевірки документів співробітники поліції виявили осіб, які ухилялися від виконання військового обов’язку.

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Дослівно ТЦК та СП: "Один із чоловіків намагався чинити опір. При спробі його затримати цивільні особи почали чинити опір правоохоронцям та військовослужбовцям територіального центру комплектування та соціальної підтримки. І такими діями громадяни свідомо дали втекти особі, яка порушила закон.

Один із військовослужбовців, який нещодавно повернувся з зони бойових дій, де отримав поранення, не зміг втримати емоцій та намагався вдарити цивільну особу, яка, у свою чергу, продовжувала провокувати конфлікт та перешкоджати законним діям правоохоронців. З приводу цього вже ведеться службове розслідування".

Деталі: В установі також зазначили, що співробітники Національної поліції України та військовослужбовці "діяли в рамках закону".

Теми: ТЦК
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