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У США почався судовий процес над сином Байдена

Олег Павлюк, Анастасія ПроцПонеділок, 3 червня 2024, 19:42
У США почався судовий процес над сином Байдена
Гантер Байден. фото: Getty Images

3 червня в американському штаті Делавер розпочався судовий процес над Гантером Байденом, якому оголосили три кримінальні звинувачення у зв'язку з незаконним придбанням і зберіганням зброї під нібито дією наркотиків у 2018 році.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на CBS News

Деталі: Син президента США прибув до суду вранці в понеділок, пізніше до нього долучилась перша леді Джилл Байден. Сам президент на суді не був, але в окремій заяві висловив підтримку синові, відмовившись оцінювати судовий процес.

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Гантеру Байдену оголосили звинувачення у вересні 2023 року. За всіма трьома пунктами йому загрожує максимум до 25 років позбавлення волі та штраф у розмірі 750 тисяч доларів.

Йдеться про епізод жовтня 2018 року, коли син президента США "свідомо зробив неправдиву та фіктивну письмову заяву", купуючи револьвер Colt Cobra 38SPL: продавцеві зброї у штаті Делавер він сказав, що наркотиків не вживає.

Звинувачення оголосили після того, як у суді розпалась угода між Байденом-молодшим і прокурорами, згідно з якою син президента США уникнув би судового процесу та кримінальної відповідальності.

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Адвокати Гантера Байдена засудили звинувачення і заявили, що вони є "неконституційними" і "безпрецедентними".

В окремій справі сину президента США інкримінують три кримінальні злочини і шість проступків, пов'язаних із несплатою податків, ухиленням від оподаткування та наданням неправдивих або шахрайських податкових декларацій.

У разі визнання вини Гантеру Байдену загрожує до 17 років ув'язнення.

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Теми: СШАсудБайден
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