Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Генштаб: Ворог почав активніше діяти на Оріхівському напрямку

Тетяна ОлійникПонеділок, 3 червня 2024, 20:14
Генштаб: Ворог почав активніше діяти на Оріхівському напрямку
Фото - Генштаб ЗСУ

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що російські війська почали активніше діяти на Оріхівському напрямку, зокрема в районі Малої Токмачки. Вони атакували там протягом доби 7 разів.

Джерело: дані Генштабу станом на 19:00 3 червня

Деталі: Загальна кількість атак російських окупантів на позиції українських військ по всій протяжності фронту з початку доби складає вже 102.

Реклама:

На Харківському напрямку відбулося чотири бойових зіткнення. Тривають бої в районі Вовчанська. Російські загарбники завдають авіаційних ударів на півночі Харківщини із застосуванням керованих авіабомб. На даний час ворог завдав уже щонайменше 10 ударів КАБами з напрямків Бєлгорода і Шебекіно (РФ).

Дослівно: "На Куп’янському напрямку російські війська 15 разів намагалися прорвати наші оборонні рубежі. З них два бойових зіткнення ще тривають.

На Сіверському напрямку кількість штурмових дій росіян з початку доби зросла до 21. 10 з них ще тривають в районах Білогорівки та Верхньокам’янського.

ВІДЕО ДНЯ

На Покровському напрямку наразі триває 11 боїв. Загальна кількість зіткнень за сьогодні зросла до 35. Безповоротні втрати ворога на напрямку складають майже 290 осіб вбитими і пораненими, знищено чотири бойові броньовані машини, чотири артсистеми та шість одиниць автомобільної техніки. Пошкоджено дві ББМ, одну артсистему та 1 одиницю автотранспортної техніки. На напрямку ворог застосовує КАБи. Також авіабомбами бомбардується Костянстинівка та Михайлівка на Курахівському напрямку та Золота Нива на Времієвському".

Теми: Генштаббойові дії
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяПо всій Україні повітряна тривога: росіяни запустили ракети

Норвегія виділить 240 млн євро на заходи для ППО України

Плетенчук йде з посади пресофіцера Сил оборони півдня: каже, так було "сплановано"

Нідерланди виділяють 60 млн євро на закупівлю дронів для України

Бійка між ТЦК та "швидкою" в Одесі: прокуратура відкрила справу про хуліганство

Байден відреагував на засудження сина

Усі новини...
Генштаб
Генштаб: На Покровському напрямку – найбільше бойових зіткнень за добу
Харківщина потерпає від авіаударів, росіяни здійснили невдалий штурм біля Стариці – Генштаб
На Покровському напрямку ситуація напружена – зведення
Останні новини
03:37
Байден схвалив відправку в Україну другої системи Patriot – NYT
03:01
оновлюєтьсяПо всій Україні повітряна тривога: росіяни запустили ракети
02:38
ЄС пропонує запровадити санкції проти російського "Совкомфлоту" - Bloomberg
01:57
США на саміті G7 оголосять нові санкції проти Росії – Кірбі
01:23
Норвегія виділить 240 млн євро на заходи для ППО України
00:42
Саміт миру у Швейцарії: ЗМІ повідомили про скорочення кількості учасників
00:20
Плетенчук йде з посади пресофіцера Сил оборони півдня: каже, так було "сплановано"
23:57
легка атлетикаЛавський повторив особистий рекорд та здобув срібло на дебютному Євро в стрибках у висоту, Дорощук взяв бронзу
23:54
оновлюєтьсяПовітряні сили повідомили про загрозу ударних БпЛА у кількох областях
23:45
фотоНауковці назвали новий вид риби на честь героя з "Володаря перснів"
Усі новини...
Реклама:
Реклама: