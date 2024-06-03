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Reuters: Італія планує передати Україні другу систему ППО SAMP/T

Олег Павлюк, Анастасія ПроцПонеділок, 3 червня 2024, 20:26
Reuters: Італія планує передати Україні другу систему ППО SAMP/T
ППО SAMP/T. Ілюстративне фото: Getty Images

Видання Reuters з посиланням на поінформоване джерело пише, що у відповідь на прохання Києва про допомогу у захисті від російських ракетних атак, Італія, ймовірно, відправить Україні другу франко-італійської систему протиповітряної оборони SAMP/T.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters 

Деталі: За інформацією Reuters, Італія планує передати Україні систему SAMP/T, яка нині дислокується в Кувейті. Джерело не уточнило часових рамок поставки.

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Газета Corriere della Sera раніше в понеділок повідомила, що система ППО надійде в межах восьмого пакета військової допомоги Україні, який уряд Джорджії Мелоні планує схвалити після саміту "Групи семи" в середині червня.

"Авторитетні джерела стверджують, що виконавча влада повідомила про це рішення Вашингтону і Києву дипломатичними каналами, і що союзники подякували Риму за його активний внесок в оборону України", – йдеться в матеріалі.

Україна отримала першу систему SAMP/T, також відому як MAMBA, у 2023 році. Ця франко-італійська батарея може відстежувати десятки цілей і перехоплювати 10 одночасно – і це також єдина система європейського виробництва, здатна перехоплювати балістичні ракети.

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ЗМІ раніше підтверджували наміри Італії передати Україні черговий пакет військової допомоги.

Усі поставки офіційно засекречені, італійський уряд ніколи не оприлюднював точний список озброєнь, які він відправив в Україну.

Теми: ІталіязброяППОдопомога Україні
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