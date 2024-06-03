Reuters: Італія планує передати Україні другу систему ППО SAMP/T

Видання Reuters з посиланням на поінформоване джерело пише, що у відповідь на прохання Києва про допомогу у захисті від російських ракетних атак, Італія, ймовірно, відправить Україні другу франко-італійської систему протиповітряної оборони SAMP/T.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: За інформацією Reuters, Італія планує передати Україні систему SAMP/T, яка нині дислокується в Кувейті. Джерело не уточнило часових рамок поставки.

Реклама:

Газета Corriere della Sera раніше в понеділок повідомила, що система ППО надійде в межах восьмого пакета військової допомоги Україні, який уряд Джорджії Мелоні планує схвалити після саміту "Групи семи" в середині червня.

"Авторитетні джерела стверджують, що виконавча влада повідомила про це рішення Вашингтону і Києву дипломатичними каналами, і що союзники подякували Риму за його активний внесок в оборону України", – йдеться в матеріалі.

Україна отримала першу систему SAMP/T, також відому як MAMBA, у 2023 році. Ця франко-італійська батарея може відстежувати десятки цілей і перехоплювати 10 одночасно – і це також єдина система європейського виробництва, здатна перехоплювати балістичні ракети.

ВІДЕО ДНЯ

ЗМІ раніше підтверджували наміри Італії передати Україні черговий пакет військової допомоги.

Усі поставки офіційно засекречені, італійський уряд ніколи не оприлюднював точний список озброєнь, які він відправив в Україну.