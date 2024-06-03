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Сенат Швейцарії відхилив план допомоги Україні на $5,5 млрд

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникПонеділок, 3 червня 2024, 21:16
Сенат Швейцарії відхилив план допомоги Україні на $5,5 млрд
Getty Images

Рада кантонів Швейцарії – верхня палата парламенті – на засіданні 3 червня очікувано відхилила пропозицію, яка передбачала виділення Україні 5 мільярдів швейцарських франків (5,5 мільярда доларів) допомоги.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на SRF

Деталі: Допомога Україні містилась у більшому пакеті на 15 мільярдів франків, який законодавці пропонували скерувати на оборону. Але проти нього виступила більшість партій, передусім праві, через порушення боргових правил.

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Пакет, схвалений комітетом із питань безпеки Ради кантонів, передбачав покриття додаткових фінансових потреб армії Швейцарії протягом 2025-2030 років у розмірі 10,1 мільярда франків. Ще 5 мільярдів швейцарських франків пропонували використати на допомогу у відновленні України.

Зрештою, Рада кантонів відхилила проєкт більшістю у 28 голосів проти 15. Натомість законодавці вирішили розглянути пропозицію про збільшення фінансування армії окремо.

Союзники Швейцарії від початку повномасштабного вторгнення спонукали її надати Україні допомогу, зокрема й військову, хоча праві політичні сили вимагають дотримуватись суворого нейтралітету.

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Раніше група активістів за підтримки ультраправої Швейцарської народної партії зібрала підписи для проведення референдуму щодо нейтрального статусу країни, який може підважити запроваджені країною санкції проти Росії.

Водночас у квітні Швейцарія заявила, що планує посилити економічний розвиток і довгострокову реконструкцію України протягом наступних дванадцяти років та виділить на це 5 мільярдів євро.

Теми: Швейцарія
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