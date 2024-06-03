Білий дім: Відсутність Байдена на саміті миру не означає меншої підтримки України

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що участь у Глобальному саміті миру у Швейцарії віцепрезидентки, а не президента не применшує рівня підтримки України з боку США.

Джерело: Кірбі сказав на онлайн-брифінгу 3 червня, "Європейська правда" з посиланням на агентство "Укрінформ"

Деталі: Кірбі заявив, що у світі "немає жодного лідера, який би підтримував Україну більше й рішучіше, ніж Джо Байден".

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Як підкреслив представник Білого дому, участь віцепрезидентки Камали Гарріс від імені США на конференції у Швейцарії свідчить про те, що американська підтримка України залишається незмінною.

"Я не думаю, що ви можете назвати іншу націю, яка зробила стільки ж для України, а також для здатності дати відсіч Росії, ніж Сполучені Штати", – додав він, нагадавши, що США підтримує українську "формулу миру".

Раніше Білий дім оголосив, що США на Глобальному саміті миру у Швейцарії представлятимуть віцепрезидентка Гарріс та радник президента з питань національної безпеки Джейк Салліван.

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ЗМІ раніше повідомляли, що на середину червня президент США Джо Байден запланував передвиборчі заходи у Каліфорнії, тож ані він, ані віцепрезидентка Камала Гарріс не зможуть узяти участь у конференції у Швейцарії.

Загалом же участь у Глобальному саміті миру вже підтвердили 107 країн та організацій.