США поки не змінюватимуть підхід до ударів України американською зброєю по Росії

Білий дім найближчим часом не планує змінювати "загальний підхід" до дозволу Україні завдавати ударів американською зброєю по території Росії, але продовжуватиме обговорювати це з українською стороною.

Джерело: координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ"

Деталі: Кірбі зазначив, що не буде робити оголошень до ухвалення рішень у контексті ударів України по Росії, але нагадав, що США змінюють та розвивають свою підтримку Києва відповідно до розвитку ситуації на полі бою.

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"І я не очікував би, що цей загальний підхід зміниться найближчими тижнями й місяцями. Подивимося, як підуть справи", – додав він.

Представник Білого дому сказав, що США продовжать тісно контактувати з українською стороною, щоби ефективно задовольняти потреби Збройних Сил України на полі бою.

Минулого тижня Україна підтвердила обмежений дозвіл на удари по РФ американською зброєю.

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Білий дім уточнив, що дозвіл США на удари американською зброєю поширюється на прикордоння не лише Харківської, а й Сумської області. Водночас дозвіл не поширюється на далекобійні ракети ATACMS.

При цьому Київ хоче домовитись про розширення сфери дії цього дозволу.