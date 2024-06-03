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США поки не змінюватимуть підхід до ударів України американською зброєю по Росії

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникПонеділок, 3 червня 2024, 21:53
США поки не змінюватимуть підхід до ударів України американською зброєю по Росії
Джон Кірбі. Фото - Getty Images

Білий дім найближчим часом не планує змінювати "загальний підхід" до дозволу Україні завдавати ударів американською зброєю по території Росії, але продовжуватиме обговорювати це з українською стороною.

Джерело: координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ"

Деталі: Кірбі зазначив, що не буде робити оголошень до ухвалення рішень у контексті ударів України по Росії, але нагадав, що США змінюють та розвивають свою підтримку Києва відповідно до розвитку ситуації на полі бою.

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"І я не очікував би, що цей загальний підхід зміниться найближчими тижнями й місяцями. Подивимося, як підуть справи", – додав він.

Представник Білого дому сказав, що США продовжать тісно контактувати з українською стороною, щоби ефективно задовольняти потреби Збройних Сил України на полі бою.

Минулого тижня Україна підтвердила обмежений дозвіл на удари по РФ американською зброєю.

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Білий дім уточнив, що дозвіл США на удари американською зброєю поширюється на прикордоння не лише Харківської, а й Сумської області. Водночас дозвіл не поширюється на далекобійні ракети ATACMS.

При цьому Київ хоче домовитись про розширення сфери дії цього дозволу.

Теми: СШАдопомога Україні
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