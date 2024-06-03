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Топгенерал Норвегії вважає, що НАТО має два-три роки для підготовки до протистояння з Росією

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникПонеділок, 3 червня 2024, 22:40
Топгенерал Норвегії вважає, що НАТО має два-три роки для підготовки до протистояння з Росією
Прапор Норвегії. Фото - Getty Images

Голова Збройних сил Норвегії генерал Ейрік Крістофферсен вважає, що "вікно можливостей" Північноатлантичного Альянсу для підготовки до можливого протистояння з Росією зменшилось до двох-трьох років.

Джерело: "Європейська правда" з його посиланням на інтерв'ю Bloomberg

Деталі: Крістофферсен зазначив, що раніше в НАТО давали Росії до десяти років для відновлення військового потенціалу, виснаженого повномасштабним вторгненням в Україну.

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"Але я думаю, що тепер у нас знову менш як 10 років через промислову базу, яка зараз працює в Росії. У неї піде певний час, що дає нам вікно на наступні два-три роки, щоб відновити наші сили, відновити наші запаси одночасно з підтримкою України",– сказав норвезький генерал.

Командувач норвезьких Збройних сил зазначив, що за останній рік позиції Росії біля кордонів його країни значно не змінились, і це дозволяє Осло виконати вимоги для посилення обороноздатності, про які домовились у межах НАТО.

"Тож ми можемо наповнити ці плани і ці рішення змістом протягом наступних років, але нам потрібно прискоритись. Ми повинні зробити це за два-три роки, щоб бути готовими до всього, що може статися", – підкреслив він.

ВІДЕО ДНЯ

Протягом останніх тижнів низка європейських країн НАТО попереджає про ризик агресії РФ у найближчому майбутньому.

Приміром, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус також говорив у січні, що Альянс повинен готуватися до нападу Росії на країну НАТО протягом 5-8 років.

А на думку польського президента Анджея Дуди, Росія може незабаром мати такий військовий потенціал, що зможе напасти на НАТО вже у 2026-27 роках.

Теми: НорвегіяНАТОРосія
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