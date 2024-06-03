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У Києві виникла масштабна пожежа на складському приміщенні

Тетяна ОлійникПонеділок, 3 червня 2024, 23:19
У Києві виникла масштабна пожежа на складському приміщенні
Фото з телеграм-каналів

У Деснянському районі Києва зайнялося складське приміщення, орієнтовна площа пожежі – 2000 м. кв.

Джерело: КМДА

Дослівно: "На вулиці Миколи Закревського у Деснянському районі горить складське приміщення.

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За інформацією Департаменту муніципальної безпеки, орієнтовна площа пожежі – 2000 м. кв. На місці працюють аварійно-рятувальні служби".

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Теми: Київпожежа
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