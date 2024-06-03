На фронті за добу відбулось 124 зіткнення, найнапруженіше на Сіверському напрямку – Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ відзвітував, що на фронті за добу відбулось 126 зіткнень.

Джерело: дані Генштабу ЗСУ станом на 23:00 3 червня

Дослівно: "Ракетні війська і артилерія Сил оборони протягом доби уразили п’ять районів зосередження особового складу противника, чотири засоби ППО та одну артилерійську систему.

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Протягом доби російські окупанти завдали по території України два ракетних удари із застосуванням шести ракет та 37 авіаційних ударів із застосуванням 51 КАБу, задіяли 359 дронів-камікадзе. Крім того, окупанти здійснили понад 2100 обстрілів позицій наших військ та населених пунктах із застосуванням різних типів зброї".

Деталі: Відомо, що на Харківському напрямку ворог шість разів атакував позиції українців у районах Липців та Вовчанську.

На Куп’янському напрямку напруга зберігається в районах Берестового та Стельмахівки. Наміри противника просунутися в сторону Синьківки, Невського та Тернів зазнали невдачі. Ситуація під контролем підрозділів Сил оборони.

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За попередньою інформацією за поточну добу ворог втратив на цьому напрямку 61 особу. Знищено два автомобілі, пошкоджено танк, дві артсистеми та один ЗРК.

Дослівно: "Сіверський напрямок залишається одним з найнапруженіших, за словами Генштабу. Від початку доби російські окупанти здійснили 24 спроби вклинитися в бойові порядки наших підрозділів в районах Білогорівки, Роздолівки, Івано-Дар’ївки, Верхньокам’янського та Виїмки. 15 атак вже відбито нашими захисниками, дев’ять боєзіткнень ще тривають. Сили оборони вживають заходів щодо стабілізації обстановки.

Протягом доби, попередньо, ворог втратив живої сили 91 окупанта загиблими та пораненими. Також нашими воїнами знищено два танка, бойову броньовану машину, артилерійську систему та два засоби РЕБ.

Від початку доби на Краматорському напрямку російські загарбники п’ять разів атакували наші позиції в районах Калинівки, Іванівського та Кліщіївки. Ситуація напружена. Силами оборони вживаються заходи щодо стабілізації ситуації на даному напрямку".

Деталі: На Покровському напрямку російські загарбники 35 разів атакували наші позиції в районах Зеленого Поля, Новоолександрівки, Новопокровська, Новоселівки Першої, Калинового, Нетайлового та Невельського. 26 атак відбили Сили оборони.

На Курахівському напрямку 10 спроб противника наблизитися до наших позицій в районах Красногорівки, Парасковіївки та Водяного були безуспішними.

На Оріхівському напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала, триває бій в районі Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку російські окупанти продовжують спроби відтіснити наших захисників від Кринок. Три штурмові дії противника зазнали невдачі.