Понад дві з половиною тисяч дітей віком від 13 до 17 років з тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей пройдуть військовий вишкіл у Волгоградській області РФ.

Джерело: Центр національного спротиву

Деталі: У Росії ще влітку минулого року почали активно відкривати так звані військово-спортивні центри "воїн", у котрих готують підлітків при досягненні повноліття до подальшої участі у бойових діях.

Реклама:

За інформацією ЦНС, відбір на такі навчання місцеві колаборанти здійснюють самостійно. Насамперед звертають увагу на фізичний розвиток дитини і тоді активно беруться до психологічної обробки майбутнього вояки.

Відомо що філії таких військових таборів окупанти відкрили і на ТОТ України.

Дослівно: "Такі дії російської окупаційної влади суперечать міжнародним нормам та стандартам у сфері освіти. Залучення неповнолітніх до подібних заходів порушує їхнє право на невтручання у війну та на захист від військового використання".