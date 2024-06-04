ЦНС: Підлітків з окупованих територій росіяни відправлять на військовий вишкіл
Понад дві з половиною тисяч дітей віком від 13 до 17 років з тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей пройдуть військовий вишкіл у Волгоградській області РФ.
Джерело: Центр національного спротиву
Деталі: У Росії ще влітку минулого року почали активно відкривати так звані військово-спортивні центри "воїн", у котрих готують підлітків при досягненні повноліття до подальшої участі у бойових діях.
За інформацією ЦНС, відбір на такі навчання місцеві колаборанти здійснюють самостійно. Насамперед звертають увагу на фізичний розвиток дитини і тоді активно беруться до психологічної обробки майбутнього вояки.
Відомо що філії таких військових таборів окупанти відкрили і на ТОТ України.
Дослівно: "Такі дії російської окупаційної влади суперечать міжнародним нормам та стандартам у сфері освіти. Залучення неповнолітніх до подібних заходів порушує їхнє право на невтручання у війну та на захист від військового використання".