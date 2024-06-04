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ЦНС: Підлітків з окупованих територій росіяни відправлять на військовий вишкіл

Олена ІвашківВівторок, 4 червня 2024, 00:54
ЦНС: Підлітків з окупованих територій росіяни відправлять на військовий вишкіл
Діти на військово-патріотичному фестивалі «Росіяни змінюють світ» в Санкт-Петербурзі, фото: Getty Images

Понад дві з половиною тисяч дітей віком від 13 до 17 років з тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей пройдуть військовий вишкіл у Волгоградській області РФ. 

Джерело: Центр національного спротиву

Деталі: У Росії ще влітку минулого року почали активно відкривати так звані військово-спортивні  центри "воїн", у котрих готують підлітків при досягненні повноліття до подальшої участі у бойових діях.

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За інформацією ЦНС, відбір на такі навчання місцеві колаборанти здійснюють самостійно. Насамперед звертають увагу на фізичний розвиток дитини і тоді активно беруться до психологічної обробки майбутнього вояки.

Відомо що філії таких військових таборів окупанти відкрили і на ТОТ України. 

Дослівно: "Такі дії російської окупаційної влади суперечать міжнародним нормам та стандартам у сфері освіти. Залучення неповнолітніх до подібних заходів порушує їхнє право на невтручання у війну та на захист від військового використання".

Теми: окупаціявійна
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