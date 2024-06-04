G7 підтримала план припинення вогню в Секторі Гази, який запропонував Байден

Лідери "Групи семи" підтримали план припинення вогню в Секторі Гази, який президент США Джо Байден виклав минулого тижня.

Джерело: заява поширена італійським головуванням у G7, "Європейська правда"

Деталі: Очільники держав "Групи семи" вказують, що запропонована угода призведе до звільнення всіх заручників, збільшення гуманітарної допомоги для палестинців, "а також до остаточного припинення кризи, з дотриманням інтересів безпеки Ізраїлю і безпеки цивільного населення Гази".

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Дослівно: "Ми закликаємо ХАМАС прийняти цю угоду, яку Ізраїль готовий впроваджувати, і ми закликаємо країни, які мають вплив на ХАМАС, допомогти впевнитись, що він це зробить".

Передісторія:

Минулого тижня Джо Байден оголосив про план для перемир’я в секторі Гази з трьох етапів, який Ізраїль запропонував ХАМАС і який передбачає звільнення всіх заручників і остаточне припинення бойових дій.