ISW: У Росії чоловіків, які відмовилися воювати, примусово відправляють на Харківщину

Російські військові примусово відправляють з Росії на фронт чоловіків, які відмовилися воювати в Україні, замість того, щоб судити їх за відмову брати участь у бойових діях.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: За попередньою оцінкою ISW, російські війська розпочали наступ на півночі Харківської області, коли Північне угруповання військ було недоукомплектоване. Тому Міністерство оборони Росії відправляє військовослужбовців, які очікують на судовий розгляд, на фронт у Харківській області, щоб посилити обмежені сили в цьому районі.

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Російське опозиційне видання "Верстка" повідомило 3 червня, що російська військова влада почала примусово відправляти сотні військовослужбовців, які відмовилися брати участь у бойових діях, на фронт в Україні. У травні, зокрема, їх відправляли на північ Харківської та Донецької областей.

"Верстка" пише, що російські військові утримують військовослужбовців у частинах, поки вони очікують суду за злочини, пов'язані з їхньою відмовою воювати. Потім їхні суди раптово скасовують і швидко відправляють їх в Україну.

Окрім цього, російська влада застосовувала фізичне насильство, щоб змусити деяких солдатів добровільно поїхати в Україну, а інших під дулом пістолета вивозили з камер і відправляли на фронт.

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Російська влада скасувала судові процеси над щонайменше 170 військовослужбовцями, які відмовилися воювати, і відправила їх в Україну, і що слідчі, прокурори та адвокати не знали про це.

"Верстка" повідомила, що кілька джерел, у тому числі одне джерело з Адміністрації президента Росії, заявили, що російські військові відправляють призовників і "некомпетентних" резервістів, які підписали контракти з Міністерством оборони Росії, на небойові ролі в прикордонні війська Росії, щоб звільнити досвідчених військовослужбовців для наступу на півночі Харківської області.

Ключові висновки ISW за 3 червня: