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ISW: У Росії чоловіків, які відмовилися воювати, примусово відправляють на Харківщину

Олена ІвашківВівторок, 4 червня 2024, 04:57
ISW: У Росії чоловіків, які відмовилися воювати, примусово відправляють на Харківщину
фото ілюстраційне, Генштаб ЗСУ

Російські військові примусово відправляють з Росії на фронт чоловіків, які відмовилися воювати в Україні, замість того, щоб судити їх за відмову брати участь у бойових діях.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: За попередньою оцінкою ISW, російські війська розпочали наступ на півночі Харківської області, коли Північне угруповання військ було недоукомплектоване. Тому Міністерство оборони Росії відправляє військовослужбовців, які очікують на судовий розгляд, на фронт у Харківській області, щоб посилити обмежені сили в цьому районі.

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Російське опозиційне видання "Верстка" повідомило 3 червня, що російська військова влада почала примусово відправляти сотні військовослужбовців, які відмовилися брати участь у бойових діях, на фронт в Україні.  У травні, зокрема, їх відправляли на північ Харківської та Донецької областей.

"Верстка" пише, що російські військові утримують військовослужбовців у частинах, поки вони очікують суду за злочини, пов'язані з їхньою відмовою воювати. Потім їхні суди раптово скасовують і швидко відправляють їх в Україну. 

Окрім цього, російська влада застосовувала фізичне насильство, щоб змусити деяких солдатів добровільно поїхати в Україну, а інших під дулом пістолета вивозили з камер і відправляли на фронт. 

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Російська влада скасувала судові процеси над щонайменше 170 військовослужбовцями, які відмовилися воювати, і відправила їх в Україну, і що слідчі, прокурори та адвокати не знали про це. 

"Верстка" повідомила, що кілька джерел, у тому числі одне джерело з Адміністрації президента Росії, заявили, що російські військові відправляють призовників і "некомпетентних" резервістів, які підписали контракти з Міністерством оборони Росії, на небойові ролі в прикордонні війська Росії, щоб звільнити досвідчених військовослужбовців для наступу на півночі Харківської області.

Ключові висновки ISW за 3 червня:

  • Українські війська завдали удару по батареї російських ЗРК С-300/400 у Бєлгородській області, ймовірно, з HIMARS 1 або 2 червня.
  • Повідомляється, що Китайська Народна Республіка (КНР) і Росія мають розбіжності з економічних питань, таких як запропонований газопровід "Сила Сибіру-2", незважаючи на те, що публічно зображують себе як дипломатично зближені країни.
  • Також повідомляється, що в травні 2024 року Путін попросив Сі "проігнорувати" майбутню українську мирну конференцію в Швейцарії на тлі постійних зусиль Росії, спрямованих на дискредитацію та інші способи підриву мирної конференції.
  • Російські війська продовжують знущатися над українськими військовополоненими, порушуючи Женевську конвенцію про військовополонених.
  • Російське військово-політичне керівництво продовжує посилювати військову, політичну та економічну співпрацю з кількома африканськими державами.
  • За повідомленнями, російські військові примусово відправляють російських військовослужбовців, які відмовилися воювати в Україні, на фронт з Росії замість того, щоб вони постали перед судом за свою відмову брати участь у бойових діях.
  • Спікер грузинського парламенту Шалва Папуашвілі підписав закон про "іноземних агентів" за російським зразком 3 червня на тлі тривалих протестів.
  • Українські війська нещодавно просунулися вперед у межах Вовчанська, а російські війська - поблизу Липців, Авдіївки, Великої Новосілки та на заході Запорізької області.
  • Члени сімей мобілізованих російських військовослужбовців продовжують протестувати, вимагаючи демобілізації своїх родичів.

Теми: ISWвійнаРосія
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