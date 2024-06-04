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Кірбі не виключає розширення дозволу на використання американської зброї 

Олена ІвашківВівторок, 4 червня 2024, 06:28
Кірбі не виключає розширення дозволу на використання американської зброї 
Джон Кірбі, фото: Getty Images

Радник з комунікацій у сфері нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі не виключив можливості розширення дозволу на використання зброї для України у майбутньому та наголосив, що усе залежатиме від ситуації на полі бою.

Джерело: Кірбі на брифінгу, "Голос Америки"

Деталі: На уточнювальне питання, про які саме розширення дозволу може йтися для ЗСУ, Кірбі додав, що не хоче забігати наперед "щодо рішень, які ще не були ухвалені".

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Пряма мова Кірбі: "Як вам відомо, на кожному кроці цієї війни, оскільки війна змінювалася, умови на полі бою змінювалися, ми розвивали та змінювали свою підтримку України. І я б не очікував, що нинішній загальний підхід зміниться в найближчі тижні чи місяці. Подивимося, як розвиватиметься ситуація, і що буде потрібно українцям.

Хто може звинувачувати президента Зеленського в тому, що він хоче отримати більше засобів і мати більші можливості використовувати ці засоби? Адже його країна продовжує бути під атаками, особливо на тлі досі послідовних зусиль Росії наражати на небезпеку Харків, одне з їхніх найважливіших міст на півночі.

Ми і надалі будемо вести ці розмови з українцями. Безумовно, будемо. А чи призведе це до додаткових змін у політиці, я не можу сказати наразі. Але ми не будемо відвертатися від потреб України. І ми будемо надалі намагатися розвивати нашу підтримку, залежно від розвитку ситуації на полі бою".

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Передісторія:

  • На вихідних президент України Володимир Зеленський подякував Байдену, але наголосив, що "цього недостатньо". За словами українського лідера, потрібно розширити територію РФ, по якій дозволено вести вогонь американським озброєнням.
  • Своєю чергою Держсекретар Ентоні Блінкен в останній день своєї поїздки до Європи сказав, що нинішній дозвіл може бути не останнім зняттям обмежень для Києва.

Теми: СШАдопомога Україні
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