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Втрати РФ за добу: 1 290 окупантів і 65 артилерійських систем

Ірина БалачукВівторок, 4 червня 2024, 07:47
Втрати РФ за добу: 1 290 окупантів і 65 артилерійських систем
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії − лише за минулу добу знешкодили 1 290 окупантів та знищили понад 200 одиниць техніки.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 04.06.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу − близько 512 420 (+1 290) осіб,
  • танків − 7 794 (+15) од,
  • бойових броньованих машин − 15 020 (+18) од,
  • артилерійських систем − 13 345 (+65) од,
  • РСЗВ − 1 092 (+2) од,
  • засобів ППО − 827 (+3) од,
  • літаків − 357 (+0) од,
  • гелікоптерів − 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 10 766 (+27) од,
  • крилатих ракет − 2 268 (+0) од,
  • кораблів/катерів − 27 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 18 228 (+69) од,
  • спеціальної техніки − 2 211 (+12) од.

Дані уточнюються.

Теми: втрати у війніРосія
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