Втрати РФ за добу: 1 290 окупантів і 65 артилерійських систем
Вівторок, 4 червня 2024, 07:47
Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії − лише за минулу добу знешкодили 1 290 окупантів та знищили понад 200 одиниць техніки.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 04.06.24 орієнтовно склали:
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- особового складу − близько 512 420 (+1 290) осіб,
- танків − 7 794 (+15) од,
- бойових броньованих машин − 15 020 (+18) од,
- артилерійських систем − 13 345 (+65) од,
- РСЗВ − 1 092 (+2) од,
- засобів ППО − 827 (+3) од,
- літаків − 357 (+0) од,
- гелікоптерів − 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 10 766 (+27) од,
- крилатих ракет − 2 268 (+0) од,
- кораблів/катерів − 27 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 18 228 (+69) од,
- спеціальної техніки − 2 211 (+12) од.
Дані уточнюються.