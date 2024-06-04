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Шольц: Удари німецькою зброєю по цілях в РФ не загрожують ескалацією

Ірина Балачук, Марія ЄмецьВівторок, 4 червня 2024, 09:51
Шольц: Удари німецькою зброєю по цілях в РФ не загрожують ескалацією
Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото з Facebook

Канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив, що дозвіл Україні застосовувати передану Німеччиною зброю по території Росії не призведе до жодної ескалації, бо йдеться про самооборони. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Rheinische Post

Пряма мова Шольца: "Ми переконані, що це не зумовить ескалацію, тому що – як сказав і президент США – питання стоїть лише про те, щоб можна було захистити такі великі міста, як, наприклад, Харків".

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Деталі: Він додав, що рішення, про яке вперше публічно повідомили минулого тижня, ухвалювали зважено, у консультаціях з партнерами.

Передісторія:

  • Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус раніше пояснив рішення Берліна дозволити Україні використовувати німецьку зброю проти військових об'єктів в Росії "стратегічним пристосуванням до мінливої ситуації".

Теми: Шольцдопомога УкраїнізброяРосія
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