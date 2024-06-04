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43% українців заявили, що ситуація з демократією погіршилася за часів Зеленського − КМІС

Ірина БалачукВівторок, 4 червня 2024, 11:20
43% українців заявили, що ситуація з демократією погіршилася за часів Зеленського − КМІС
Володимир Зеленський. Фото ОП

43% українців вважають, що ситуація з демократією в Україні погіршилася за 5 років президенства Володимира Зеленського, з них 28% переконані, що це відбулося через намагання влади згорнути права і свободи громадян.

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інститут соціології, проведеного 16-22 травня

Дослівно соціологи: "19% українців вважають, що ситуація з демократією покращилася, а 29% – що не змінилася. Бачать певні погіршення – 43%, проте серед них 11% насамперед пов’язують це з об’єктивними обставинами воєнного часу, а 28% – із спробами влади згортати права і свободи громадян (ще 3% назвали обидві причини)". 

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Інфографіка КМІС 

Деталі: КМІС наголошує, що більшість українців, згідно з його опитуваннями, віддають перевагу демократичній системі, аніж сильному лідерству.

"Стабільно понад 90% українців хочуть бачити Україну повноцінно функціонуючою демократією", − зазначили соціологи.

Дослідження тривало 16-22 травня. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів опитали 1 002 респонденти у віці 18 років і старше, що мешкають у всіх регіонах України.

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До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас з 1 002 респондентів 26 до 24 лютого 2022 року проживали на території, які зараз окупована), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,4% для показників, близьких до 50%, 3% для показників, близьких до 25%, 2,1% − для показників, близьких до 10% та 1,5% − для показників, близьких до 5%.

КМІС зазначає, що за умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення, однак соціологи вважають, що отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність та дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення.

Теми: опитуваннясоціологіяЗеленський
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