На Вінниччині перекинувся мікроавтобус з 17 дітьми: є постраждалі

Після опівночі 4 червня біля села Кунка Гайсинського району Вінницької області перекинувся мікроавтобус Mercedes Sprinter, у якому знаходилось 17 дітей та 5 дорослих, одна дитина шпиталізована.

Джерело: Нацполіція у Вінницькій області

Дослівно: "За попередньою інформацією слідства, 46-річний водій мікроавтобуса Mercedes Sprinter, який здійснював нерегулярні пасажирські перевезення, не впорався з керуванням та допустив перекидання транспортного засобу. У салоні перебувало 17 дітей віком від 7 до 17 років та 5 дорослих. Група поверталась з екскурсії".

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Деталі: Повідомляється, що по медичну допомогу звернулось 7 пасажирів, з яких 5 підлітків віком 16 та 17 років, з них один був госпіталізований. Іншим учасникам ДТП надано медичну допомогу та відпущено додому.

Поліція повідомила, що водія мікроавтобусу освідувано – він був тверезий.

Наразі транспортний засіб поміщено на арештмайданчик.