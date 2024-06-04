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СБУ затримала агента ФСБ, який готував теракти проти військових ТЦК у Запоріжжі

Альона Мазуренко Вівторок, 4 червня 2024, 12:53
СБУ затримала агента ФСБ, який готував теракти проти військових ТЦК у Запоріжжі
фото: СБУ

Служба безпеки України затримала агента ФСБб, який готував теракти проти військовослужбовців ТЦК у Запоріжжі і шпигував за трансформаторними підстанціями міста.

Джерело: СБУ

Дослівно: "Контррозвідка Служби безпеки України запобігла серії терактів ФСБ РФ проти військовослужбовців Сил оборони у прифронтовому Запоріжжі.

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У результаті спецоперації "на гарячому" затримано російського агента, який готував підриви авто співробітників місцевих військкоматів".

Деталі: За вказівкою ФСБ фігурант мав виявити такі транспортні засоби, а потім встановити під ними саморобні вибухові пристрої дистанційного керування.

Щоб ідентифікувати потенційні цілі, він щодня стежив за парковками поблизу військкоматів.

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Агента РФ затримали, коли він проводив дорозвідку поблизу об’єкта сил оборони.

СБУ встановила, що фігурант шпигував також за трансформаторними підстанціями Запоріжжя.

Агентом виявився охоронець місцевої енергокомпанії, якого ФСБ дистанційно завербувала у квітні цього року.

У поле зору агресора він потрапив через свою доньку, яка проживає в Москві та співпрацює з російською спецслужбою.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Теми: ЗапоріжжяФСБтерактрозвідка
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