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РФ посилює дезінформацію проти Олімпіади в Парижі

Ірина Балачук, Ірина КутєлєваВівторок, 4 червня 2024, 13:04
РФ посилює дезінформацію проти Олімпіади в Парижі
Фото olympics.com

Росія посилила свою дезінформаційну кампанію проти Олімпійських ігор у Парижі − серед іншого вона прагне створити враження, що на змаганнях можливе насильство.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на AFP, яке наводить висновки компанії Microsoft

Деталі: Повідомляється, що Центр аналізу загроз (MTAC) Microsoft згадує дві російські групи впливу – "Шторм-1679" і "Шторм-1099", які використовують штучний інтелект у поєднанні з давніми методами для здійснення шкідливої діяльності.

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Контент, який вони поширюють, спрямований на дискредитацію Франції, її президента Емманюеля Макрона, а також Міжнародного олімпійського комітету.

За даними MTAC, "Шторм-1679" "також прагне посіяти страх, щоб відмовити глядачів від відвідування ігор". Зокрема, ця група поширила в інтернеті фейкові відеоролики, один з яких видається за контент, вироблений новинним каналом France 24, і стверджує, що 24% проданих квитків повернули через побоювання атак. Підкреслюється, що все це не відповідає дійсності.

Інший ролик російська група видає за повідомлення від ЦРУ та Генерального директорату внутрішньої безпеки Франції і радить не їхати до Франції нібито через ризик нападу.

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Також повідомляється, що "Шторму-1099" використовує мережу з 15 сайтів з контентом, написаним французькою мовою, які представляють себе як засоби масової інформації, якими вони не є.

Ці платформи також попереджають про можливі напади і критикують Макрона та його уряд за нібито байдужість до проблем французького народу.

MTAC очікує, що ця російська діяльність "посилиться" напередодні церемонії відкриття.

У червні 2023 року "Шторм-1679" завантажив фейковий документальний фільм проти МОК під назвою "Падіння Олімпійських ігор", натхненний фільмом "Падіння Білого дому" (2013) і з використанням штучного інтелекту для імітації голосу американського актора Тома Круза.

Передісторія:

Теми: РосіядезінформаціяФранціяОлімпіада
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