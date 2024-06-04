Розвідка Британії проаналізувала бої на Донбасі: втрати РФ великі, успіхи незначні

Розвідувальна спільнота Великої Британії у своєму новому огляді зазначає, що російські окупаційні війська зосереджують основні зусилля на Авдіївсько-Покровському напрямку, де вони несуть великі втрати за незначних успіхів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розвідувальний огляд британського Міноборони за 4 червня

Деталі: Як зазначили у відомстві, на вказаному напрямку протягом останніх 72 годин спостерігався високий рівень оперативної активності російських загарбників.

Реклама:

Окупанти досягли незначних успіхів у північній частині цього сектору в напрямку сіл Сокіл та Євгенівка. На паралельній осі приблизно на 3 км південніше російські війська, ймовірно, наближаються до околиць села Новоселівка Перша, додали у розвідці.

Далі на південь росіяни не досягли значних успіхів, незважаючи на інтенсивні обстріли українських позицій на захід від села Нетайлове вздовж траси Е50, йдеться в огляді.

Крім того, російські атаки на село Невельське були відбиті, і село, ймовірно, залишається під контролем України.

ВІДЕО ДНЯ

"Протягом наступного тижня цей сектор, ймовірно, залишатиметься зоною значної оперативної уваги, оскільки російські війська намагатимуться зберегти оперативний темп, попри значні втрати", – йдеться в огляді.

Що було раніше: