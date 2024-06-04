Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Розвідка Британії проаналізувала бої на Донбасі: втрати РФ великі, успіхи незначні

Ірина Кутєлєва, Станіслав ПогоріловВівторок, 4 червня 2024, 13:45
Розвідка Британії проаналізувала бої на Донбасі: втрати РФ великі, успіхи незначні
Фото: Getty Images

Розвідувальна спільнота Великої Британії у своєму новому огляді зазначає, що російські окупаційні війська зосереджують основні зусилля на Авдіївсько-Покровському напрямку, де вони несуть великі втрати за незначних успіхів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розвідувальний огляд британського Міноборони за 4 червня

Деталі: Як зазначили у відомстві, на вказаному напрямку протягом останніх 72 годин спостерігався високий рівень оперативної активності російських загарбників.

Реклама:

Окупанти досягли незначних успіхів у північній частині цього сектору в напрямку сіл Сокіл та Євгенівка. На паралельній осі приблизно на 3 км південніше російські війська, ймовірно, наближаються до околиць села Новоселівка Перша, додали у розвідці.

Далі на південь росіяни не досягли значних успіхів, незважаючи на інтенсивні обстріли українських позицій на захід від села Нетайлове вздовж траси Е50, йдеться в огляді.

Крім того, російські атаки на село Невельське були відбиті, і село, ймовірно, залишається під контролем України.

ВІДЕО ДНЯ

"Протягом наступного тижня цей сектор, ймовірно, залишатиметься зоною значної оперативної уваги, оскільки російські війська намагатимуться зберегти оперативний темп, попри значні втрати", – йдеться в огляді.

Що було раніше:

  • Нещодавно британська розвідка проаналізувала інформацію про затримання російського генерал-майора Івана Попова за звинуваченнями у шахрайстві та корупції.
  • Один з оглядів минулого тижня британська розвідка нещодавно виданому в Росії журналу "Політрук", який покликаний допомогти з вихованням російських солдатів.

Теми: Донецька областьвійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США зняли заборону на постачання зброї "Азову"

Зеленський прибув до Німеччини

"Схеми" знайшли у дівчини заступника генпрокурора Вербицького маєток за 48 млн гривень та Porsche

відеоBihus.Info: Суд "відмазав" ексзаступника голови Нацполіції Тишлека

Прем'єр Чехії запідозрив Росію у спробі підпалу автобусів у Празі

У вівторок, 11 червня, графіки відключень світла діятимуть з 14:00 до 19:00

Усі новини...
Донецька область
Росіяни обстріляли Михайлівку: серед загиблих – 12-річний хлопець
Росіяни скинули авіабомби на Костянтинівку: жінку госпіталізовано у важкому стані
Росіяни авіабомбами атакували Мирноград: п’ятеро людей поранено
Останні новини
05:42
Росіяни захопили Іванівське біля Часового Яру – DeepState
05:04
США зняли заборону на постачання зброї "Азову"
04:38
ISW: Росіяни почали знову возити паливо Кримським мостом, який може бути уражений
04:05
Ізраїль оголосив демарш послу Словенії через визнання Палестини
03:33
Літак із віцепрезидентом Малаві зник з радарів
03:18
Підполковнику в Австрії виписали штраф через надто довге волосся
02:51
Сирський детально обговорив із топвійськовим НАТО ситуацію на полі бою
02:39
Радбез ООН підтримав план США про припинення вогню в Секторі Гази
02:13
Росія виганяє австрійську журналістку
01:54
Путін поговорив із президентом Бразилії про Україну та Саміт миру
Усі новини...
Реклама:
Реклама: