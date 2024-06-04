Кабмін продовжив роботу паспортного сервісу "Документ" для українців за кордоном

Уряд пролонгував дію експериментального проєкту, що дозволяє державному підприємству "Документ" приймати заяви для оформлення документів за кордоном.

Джерело: Міністерство реінтеграції

Деталі: Цей проєкт впроваджувався Державною міграційною службою з метою надання послуг з оформлення паспортних документів українцям, які перебувають за кордоном. Проєкт був впроваджений у 2022 році та мав завершити свою дію наприкінці червня 2024 року.

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З огляду на соціальну значущість проєкту задля підтримки українських громадян за кордоном, рішенням уряду від 4 червня роботу ДП "Документ" продовжено ще на 6 місяців.

Вказано, що ниніншнє рішення уряду щодо ДП "Документ" є результатом спільної ініціативи Мінреінтеграції та МВС України.

Нагадаємо: 23 квітня 2024 року закордонні підрозділи ДП "Документ" призупинили видачу готових документів, що пояснювали технічними причинами.

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Того дня також офіційно підтвердили інформацію про те, що консульські установи України зупиняють надання консульських послуг чоловікам мобілізаційного віку.

6 травня в закордонних підрозділах ДП "Документ" відновили видачу готових документів.