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У Польщі антиукраїнський депутат зняв прапор України з кургану Костюшка

Андрій Синявський, Анастасія ПроцВівторок, 4 червня 2024, 15:27
У Польщі антиукраїнський депутат зняв прапор України з кургану Костюшка
Польський депутат Гжегож Браун. фото: Getty Images

Скандальний польський депутат антиукраїнської "Конфедерації" Гжегож Браун зняв прапор України з кургану Костюшка в Кракові.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву політика

Деталі: Браун, який є кандидатом від "Конфедерації" на виборах до Європарламенту, написав у X (Twitter), що прапор висів у "неправильному місці", тому він передасть його до консульства у Кракові.

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Допис, позначений хештегами #StopUkrainizacjiPolski ("Зупиніть українізацію Польщі"), #ŻebyPolskaByłaPolska ("Щоб Польща була Польщею"), супроводжується відео, на якому видно, як прапор знімають з флагштока.

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Як відзначає Rzeczpospolita, український прапор вивісили на флагштоку на кургані Костюшка невдовзі після початку повномасштабного російського вторгнення.

Таке рішення одноголосно ухвалив 4 квітня 2022 року Комітет з охорони кургану Костюшка, про що повідомив на своєму сайті.

"У час російської агресії проти суверенної держави Україна тут не міг не майоріти прапор України. На нашому національному пам'ятнику він є символічним вираженням очевидної солідарності нас, поляків, з українцями, громадянами незалежної держави, яких несправедливо зустріла біда війни", – йшлося в заяві комітету.

Браун не вперше вдається до скандальних, зокрема українофобських дій проти символів, які, на його думку, не повинні з'являтися в польському публічному просторі.

У квітні 2022 року він протестував проти рішення Сейму вивісити прапор України на будівлі. Тоді він заявив, що "негідно", щоб він висів у місці, яке належить його господарям.

Браун також відомий проросійськими поглядами: його часто цитують російські ЗМІ, він виявився єдиним депутатом, який на початку минулого року не проголосував у Сеймі за резолюцію зі зверненням до ЄС і НАТО допомогти Україні у війні з РФ, а також був причетний до антиукраїнського мітингу у Варшаві, на який ніхто не прийшов.

У березні цього року антиукраїнська партія "Конфедерація", члени якої стояли за протестами перевізників на кордоні з Україною, опинилася на третьому місці електоральних симпатій у Польщі.

Теми: ПольщаУкраїна
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