Байден сказав, яким бачить мир в Україні: без членства в НАТО

Президент США Джо Байден заявив, що мир в Україні означає гарантування того, що Росія ніколи не зможе окупувати Україну; на його думку, членство в НАТО для цього не є необхідним.

Джерело: Байден в інтерв’ю TIME, "Європейська правда"

Деталі: Байден відповідав на запитання про те, яким він бачить мир в Україні після російсько-української війни.

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"Мир виглядає як гарантування того, що Росія ніколи, ніколи, ніколи, ніколи, ніколи не окупує Україну. Ось як виглядає мир. І це не означає НАТО, (що) вони є частиною НАТО", – зазначив президент США.

"Це означає, що ми маємо з ними такі ж відносини, як і з іншими країнами, куди ми постачаємо зброю, щоб вони могли захистити себе в майбутньому. Але ... я був тим, хто говорив, що я не готовий підтримати НАТОвізацію України", – заявив Байден.

Він пригадав часи, коли відвідував Україну на посадах сенатора і віцепрезидента: "Там була значна корупція. Це була обставина, яка дійсно все обтяжувала".

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Однак він наголосив, що Захід не повинен дозволити падіння України, оскільки це означатиме нестабільність для всіх країн вздовж кордону Росії, Балкан і Білорусі:

Байден також заперечив тезу, що НАТО стоїть на слизькому шляху до війни з Росією, допомагаючи Україні.

"Ні, ми стоятимемо на слизькому шляху до війни, якщо ми нічого не зробимо для України", – сказав він.

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