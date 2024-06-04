Російські війська атакували виробничу інфраструктуру Конотопу на Сумщині
Вівторок, 4 червня 2024, 18:44
Російські війська 4 червня атакували місто Конотоп Сумської області, пошкодили виробничу інфраструктуру.
Джерело: міський голова Конотопу Артем Семеніхін
Пряма мова: "У Конотопі відбувся приліт – черговий акт тероризму з боку РФ. Була вражена виробнича інфраструктура нашого міста".
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Деталі: За попередньою інформацією мера, люди не постраждали, всі наслідки російської атаки уточнюють.
Семеніхін додав, що в місті тимчасово обмежений рух трамваїв у бік мікрорайону "Житломасив".