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Російські війська атакували виробничу інфраструктуру Конотопу на Сумщині

Тетяна ОлійникВівторок, 4 червня 2024, 18:44
Російські війська атакували виробничу інфраструктуру Конотопу на Сумщині
Ілюстративне фото

Російські війська 4 червня атакували місто Конотоп Сумської області, пошкодили виробничу інфраструктуру.

Джерело: міський голова Конотопу Артем Семеніхін

Пряма мова: "У Конотопі відбувся приліт – черговий акт тероризму з боку РФ. Була вражена виробнича інфраструктура нашого міста".

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Деталі: За попередньою інформацією мера, люди не постраждали, всі наслідки російської атаки уточнюють.

Семеніхін додав, що в місті тимчасово обмежений рух трамваїв у бік мікрорайону "Житломасив".

Теми: Сумська областьвійна
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