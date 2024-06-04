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Швейцарські праві виступили за участь Росії на Саміті миру

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникВівторок, 4 червня 2024, 19:00
Швейцарські праві виступили за участь Росії на Саміті миру
Фото - Getty Images

Швейцарська народна партія (SVP), яка має найбільше представництво в парламенті, закликала владу запросити Росію на Глобальний саміт миру, вважаючи, що відсутність держави-агресора шкодить нейтральному статусу держави.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву на сайті SVP

Деталі: На думку швейцарських правих, хоча мирні зусилля Швейцарії можна вітати, її нейтралітет "більше не визнається всіма сторонами конфлікту" з огляду на відмову Росії брати участь у мирній конференції.

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"Ця відмова є наслідком поспішної упередженості Федеральної ради після початку війни в Україні та наслідком беззастережного прийняття Швейцарією санкцій ЄС. Федеральна рада піддалася міжнародному тиску і, на жаль, також відмовилася від перевірених принципів швейцарського нейтралітету", – вважають у SVP.

На їхню думку, Саміт миру без присутності всіх сторін війни може "перетворитися на односторонню пропагандистську конференцію та конференцію з питань озброєнь".

"Тому Федеральна рада повинна зробити все від неї залежне, щоб російська сторона також узяла участь у конференції… Це передбачає офіційне письмове запрошення Росії від Швейцарської Конфедерації", – наголошують швейцарські праві.

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Як відомо, Росія вже говорила, що не братиме участі в конференції у Швейцарії, а глава МЗС РФ Сергєй Лавров називав цю країну "відверто ворожою".

Раніше група активістів за підтримки ультраправої Швейцарської народної партії зібрала підписи для проведення референдуму щодо нейтрального статусу країни, який може підважити запроваджені країною санкції проти Росії.

Теми: Швейцарія
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