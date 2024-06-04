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У Києві проведуть військові навчання: будуть переміщувати важку техніку й особовий склад

Анастасія ПроцВівторок, 4 червня 2024, 19:06
У Києві проведуть військові навчання: будуть переміщувати важку техніку й особовий склад
Ілюстративне фото: Getty Images

У період з 5 по 13 червня в межах Києва та області проведуть командно-штабні навчання із військовою технікою. Мешканців Києва та Київщини закликають не знімати фото та відео переміщення техніки та особового складу.

Джерело: командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк

Пряма мова: "У ході навчань відбудуться практичні дії із залученням особового складу, військової техніки та озброєння всіх наземних, річкових, протиповітряних та протидиверсійних підрозділів.

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Метою навчань є відпрацювання бойових та спеціальних завдань оборонної операції в умовах активного застосування противником всього спектру наступального озброєння та дій ворожих диверсійно-розвідувальних груп".

Деталі: Командувач Сухопутних військ ЗСУ закликав людей зберігати спокій та нагав, що знімати та оприлюднювати відео- і фотоматеріали пересування військових і техніки - заборонено.

Теми: Збройні силизброяКиївКиївська область
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