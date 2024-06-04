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ЗМІ: Саміт миру може домовитись про подальше "залучення представників РФ"

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникВівторок, 4 червня 2024, 19:37
ЗМІ: Саміт миру може домовитись про подальше залучення представників РФ
Російський прапор у Берліні. Ілюстративне фото - Getty Images

Проєкт рішення Глобального саміту миру, який відбудеться у Швейцарії 15-16 червня, містить згадку про подальше залучення представників Росії для переговорів щодо української "формули миру".

Джерело: агентство Bloomberg із посиланням на проєкт у своєму розпорядженні, пише "Європейська правда"

Деталі: Як випливає з документа, мирна конференція у Швейцарії буде зосереджена на трьох пунктах "формули миру" – ядерної безпеки, продовольчої безпеки та повернення викрадених дітей.

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Серед іншого, документ закликатиме убезпечити ядерні об'єкти та оголосити "неприйнятною" будь-яку загрозу застосування ядерної зброї. Конференція закличе до вільного судноплавства в Чорному й Азовському морях для експорту українського продовольства, а також звільнення всіх полонених, включно з депортованими та незаконно переміщеними дітьми.

"Ми, таким чином, погодилися здійснити конкретні кроки, які можуть слугувати заходами зміцнення довіри у вищезазначених сферах з подальшим залученням представників Російської Федерації", – йдеться в документі.

Проєкт рішень саміту ще може змінитись, нагадує Bloomberg.

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Як відомо, Росія не братиме участі у конференції у Швейцарії, називаючи захід упередженим, а країну, яка його прийматиме, – "відверто ворожою".

Водночас президент Володимир Зеленський не виключав, що саміт у червні закладе основу для подальшого залучення представників Росії до переговорів – але на основі української "формули миру" (яку Москва також не визнає).

Теми: ЗМІ
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