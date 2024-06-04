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Зеленський: Захисту й відновленню енергетики має бути приділена тотальна увага

Анастасія ПроцВівторок, 4 червня 2024, 20:20
Зеленський: Захисту й відновленню енергетики має бути приділена тотальна увага
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ. ФОТО - ОП

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що наразі питанням захисту та відновлення енергетики Україні має бути приділена тотальна увага всіх відповідальних посадовців.

Джерело: звернення Зеленського 4 червня

Деталі: Президент заслухав доповіді урядовців щодо енергетики та можливостей захисту й відновлення. 

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Пряма мова: "Кожного дня і на всіх рівнях цьому має бути приділена не просто максимальна, а тотальна увага всіх відповідальних посадовців. Також сьогодні міністр оборони та Мінстратегпром дали звіти щодо нашого виробництва та закупівлі дронів".

Деталі: За словами Зеленського, у час, коли Україна очікувала постачання артилерії від партнерів, FPV-дрони фактично вберегли фронт та довели, що можуть обмежувати внутрішню силу РФ.

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Теми: Зеленськийенергетика
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