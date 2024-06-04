Канада запровадила санкції проти соратників Януковича. Серед них Азаров, Пшонка, Табачник

В уряді Канади оголосили про спеціальні економічні заходи проти посадовців часів колишнього президента України Віктора Януковича.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення уряду Канади

Деталі: Повідомляється, що зміни до списку осіб, щодо яких уряд Канади застосовує спеціальні економічні заходи, були внесені за рекомендацією міністерки закордонних справ Мелані Жолі. Список розширили на десять осіб.

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Під обмеження зокрема потрапили: Микола Азаров; Олексій Азаров; Раїса Богатирьова; Андрій Клюєв; Сергій Курченко; Віктор Пшонка; Артем Пшонка; Дмитро Табачник; Олександр Якименко; Віталій Захарченко.



В якості обгрунтування змін до списку в уряді зазначили, що "ситуація в Україні є серйозним порушенням міжнародного миру і безпеки, що призвело до серйозної міжнародної кризи".

Нагадаємо, Суд Європейського Союзу торік у грудні задовольнив позов експрезидента-втікача Віктора Януковича та його сина Олександра й скасував санкції, запроваджені проти них Радою ЄС 4 березня 2021 року.

Це не перша така ухвала Суду ЄС. Він уже скасовував рішення Ради Євросоюзу за 2019 та 2020 роки. У вересня 2022-го Рада зрештою виключила Януковичів із цього санкційного списку.