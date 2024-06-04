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Терехов: У травні окупанти обстріляли Харків 76 разів, це втричі більше, ніж у квітні

Анастасія ПроцВівторок, 4 червня 2024, 20:35
Терехов: У травні окупанти обстріляли Харків 76 разів, це втричі більше, ніж у квітні
Наслідки російського удару по Харкову 31 травня. фото: Getty Images

Протягом травня росіяни атакували Харків 76 разів. Окупанти били авіабомбами, ракетами, безпілотниками "Шахед" та "Ланцет". 

Джерело: мер Харкова Ігор Терехов

Пряма мова: "Тільки за травень Харків пережив 76 обстрілів. Що майже втричі більше, ніж було у квітні. З них 37 ударів було здійснено УМПБ - Д30, 25 — ракетами, 12 — БПЛА типу "Шахед" і 3 — БПЛА типу "Ланцет"". 

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Деталі: Також мер міста зазначив, що сигнали повітряної тривоги в Харкові оголошували 193 рази. Загалом у травні тривога в місті тривала 474 години та 55 хвилин.

Теми: Харківобстріл
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