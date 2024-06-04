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Заступник Кличка підтвердив, що в нього були обшуки

Тетяна ОлійникВівторок, 4 червня 2024, 21:19
Заступник Кличка підтвердив, що в нього були обшуки
Костянтин Усов. Фото - Вікіпедії

Заступник голови Київської міської державної адміністрації Костянтин Усов підтвердив, що Державне бюро розслідувань провело обшуки в його кабінеті: вилучили телефони, компʼютер та особисті кошти.

Джерело: сайт КМДА

Пряма мова: "Сьогодні слідчі ДБР прийшли в мій кабінет з обшуком. Вилучили компʼютер, мій телефон та особисті кошти. За моєї ініціативи номери кожної купюри зафіксували задля уникнення маніпуляцій. Незважаючи на відсутність ухвали суду про обшук, ми повністю співпрацювали з органами досудового розслідування і готові робити це надалі".

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Деталі: Він також наголосив, що "якщо хтось із представників міста брав участь у будь-якій протизаконній діяльності, покривати їх ніхто не буде".

Пряма мова: "Якщо хтось із представників міста брав участь у будь-якій протизаконній діяльності, покривати їх ніхто не буде. Це не у моїх правилах. Звісно, прозорість не завжди задовольняє гравців ринку. Ми пам’ятаємо і замовні протести маршрутної мафії, погрози та шантаж працівників мерії міста, а також численні кримінальні провадження, обшуки та оперативно-розшукові дії, які проводилися представниками різних правоохоронних органів під час загострення правовідносин з приватними перевізниками у минулому. Тому ми абсолютно відкриті допомогти слідству і у цьому випадку".

Що передувало:

ВІДЕО ДНЯ
  • Співрозмовник "Української правди" у правоохоронних органах 4 червня повідомив, що Державне бюро розслідувань проводило обшуки в приміщеннях Київської міської державної адміністрації та у заступника Віталія Кличка Костянтина Усова.
  • За даними джерела УП, слідчі дії стосуються фактів вимагання посадовцем на системній основі неправомірної винагороди у одного з перевізників столиці.

Теми: Віталій КличкоКиїв
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