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Міноборони Латвії заявило, що відкриє в країні полігон для тестування дронів

Іванна Костіна, Анастасія ПроцВівторок, 4 червня 2024, 21:36
Міноборони Латвії заявило, що відкриє в країні полігон для тестування дронів
Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс. фото: Getty Images

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс в інтерв'ю передачі "900 секунд" телеканалу ТВ3 повідомив, що 6 червня в Селії відкриють полігон для тестування дронів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Delfi

Деталі: Він нагадав, що впровадження дронів має важливе значення для зміцнення обороноздатності країни, при цьому український досвід свідчить про важливу роль дронів на полі болю.

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На розвиток потенціалу застосування дронів оборонної галузі цього року планують виділити 20 млн євро, при цьому частину коштів буде спрямовано на виробництво дронів у Латвії.

Раніше Спрудс заявив, що метафорично можна говорити про створення "армії дронів".

Нагадаємо: Країни Балтійського регіону домовилися про створення "стіни дронів" для захисту своїх зовнішніх кордонів за допомогою безпілотних літальних апаратів.

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Крім того, глава українського МЗС Дмитро Кулеба раніше заявляв, що Латвія буде спільно з Україною нарощувати виробництво безпілотників в межах "коаліції дронів".

Теми: Латвіябезпілотники
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