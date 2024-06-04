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Генштаб: Найбільше боїв за добу відбулось на Покровському напрямку

Тетяна ОлійникВівторок, 4 червня 2024, 21:50
Генштаб: Найбільше боїв за добу відбулось на Покровському напрямку
Фото зі сторінки Генштабу ЗСУ

На фронті кількість бойових зіткнень зросла до 80, найбільше боїв відбулося на Покровському напрямку. Російські війська тиснуть оборону на Куп’янському та Курахівському напрямках.

Джерело: дані Генштабу ЗСУ станом на 20:00 4 червня

Дослівно: "Харківщина й надалі залишається під терористичними ударами ворожої авіації. З території російської федерації, а саме з району Шебекіно, ворог завдав два удари шістьма КАБами по Вовчанську, двома КАБами по Білому Колодязю, ще одна КАБ вдарила по Старому Салтову. Вісьмома некерованими авіаційними ракетами окупанти били по Вовчанських Хуторах".

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Деталі: На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень зросла до 13. На Лиманському напрямку агресор атакує в районах Невського та Ямполя.

На Покровському напрямку ситуація напружена, з початку доби відбулось 37 бойових зіткнень. Сили оборони України успішно відбили 27 штурмових дій російських загарбників. Ще 10 боїв тривають.

Сім разів російські війська намагалися атакувати на Курахівському напрямку.

ВІДЕО ДНЯ

На Времівському напрямку українські воїни відбили шість атак російських окупантів.

На Оріхівському напрямку бої тривають поблизу Малої Токмачки та Новоданилівки.

Теми: Генштаббойові дії
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