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Лідери G7 в Італії обговорять підтримку України та притягнення Росії до відповідальності

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникВівторок, 4 червня 2024, 22:24

Очільники держав "Групи семи", які зберуться на саміт 13-14 червня в італійській Апулії, обговорять підтримку України та притягнення Росії до відповідальності через розв'язану нею повномасштабну агресію.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на речницю Білого дому Карін Жан-П'єр

Деталі: За словами Жан-П'єр, лідери G7 "обговорять низку найактуальніших глобальних питань, включно з непохитною підтримкою України з боку" Групи.

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"Лідери розвиватимуть зусилля, спрямовані на використання знерухомлених суверенних активів Росії для допомоги Україні, а також дії, спрямовані на подальше покарання Росії та тих, хто підтримує її військові зусилля", – додала вона.

Також лідери "Групи семи" обговорять інші глобальні проблеми, як-то економічна безпека та збалансованість, підтримка країн, що розвиваються, зміцнення продовольчої безпеки та фінансування охорони здоров'я.

Раніше стало відомо, що в саміті G7 в Італії візьме участь президент України Володимир Зеленський.

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На саміті, який буде значною мірою зосереджений на війні в Україні і конфлікті на Близькому Сході, очікується схвалення плану "Групи семи" щодо використання заморожених російських активів.

Теми: G7
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