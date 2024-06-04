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РосЗМІ: Путін почав носити бронежилет на публічних заходах

Тетяна ОлійникВівторок, 4 червня 2024, 22:49
РосЗМІ: Путін почав носити бронежилет на публічних заходах
Путін і Лукашенко на параді 9 травня. фото - kremlin.ru

The Moscow Times пише, що кремлівський лідер Володимир Путін почав носити бронежилет на публічних заходах ще у 2023 році за рекомендацією Федеральної служби охорони.

Джерело: The Moscow Times з посиланням на двох російських чиновників, близьких до Кремля

Деталі: Неназваний російський чиновник стверджує виданню, що 9 травня цьогоріч Путін був у прихованому бронежилеті.

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Британський консультант з питань безпеки Джейд Міллер пояснює журналістам, що судячи з того, що Путін ходить досить скуто, і на його пальто не видно природних складок при ходьбі, можна зробити висновок, що російський лідер може носити бронежилет.

Також Путін помітно піднімає і поправляє плечі, що свідчить про дискомфорт від жилета.

Теми: РосіяПутін
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