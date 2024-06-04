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У кількох областях України фіксували російські БпЛА

Тетяна Олійник, Олена ІвашківВівторок, 4 червня 2024, 23:16
У кількох областях України фіксували російські БпЛА
Ілюстративне фото - Getty Images

Увечері 4 червня в кількох областях України зафіксували російські ударні безпілотники.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: О 22:28 повідомили про загрозу застосування ударних дронів для Харківщини та Сумщини. 

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О 22:33 тривога поширилась на Полтавщину. 

О 22:57 повідомили про групу "Шахедів" на півночі Херсонщини, курсом на Миколаївщину.

О 23:07 стало відомо про "Шахеди" на Полтавщині - курсом на Миргород, нову групу БпЛА на Харківщині - курсом південно-західним, також кілька груп "Шахедів" на Херсонщині, рухаються на північний захід.

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О 23:24 повітряники попередили про "Шахеди" з Херсонщини - на Дніпропетровщину, курсом на Кривий Ріг, нову групу "Шахедів" на півночі Херсонщини, кілька груп "Шахедів" на Полтавщині курсом на південний захід, кілька груп "Шахедів" вздовж кордону Харківської і Сумської області на Полтавщину та нову групу "Шахедів" з Бєлгородської області РФ - курсом на Сумщину.

О 00.20 стало відомо, що "Шахеди" на Полтавщині летять курсом на Миргород.

"Шахеди" на півночі Миколаївщини рухаються курсом на північний захід.

О 1.24 пролунав відбій повітряної тривоги.

Теми: повітряна тривогаШахед
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